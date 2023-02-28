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Динмухаметова Сабира

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Место рождения

Алифкулова, Кунашакский муниципальный район, Челябинская область

Дата рождения

1926

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

РИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1926

Отец: не указан

Мать: не указана

Алифкулова, Кунашакский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
05.01.1961

Сын: Ибрагимов Рамазан

Отец ребёнка: Ибрагимов Тимерша

Алифкулова, Кунашакский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ибрагимова Фарида

Отец ребёнка: Ибрагимов Тимерша

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ибрагимова Зулькагида

Отец ребёнка: Ибрагимов Тимерша

Рождение ребёнка
Неизвестно

Отец ребёнка: Ибрагимов Тимерша

Рождение ребёнка
Неизвестно

Отец ребёнка: Ибрагимов Тимерша

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ибрагимов Тимерша

Рождение ребёнка
Неизвестно

Отец ребёнка: Ибрагимов Тимерша

Смерть
Неизвестно
Аширово, Кунашакский муниципальный район, Челябинская область
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