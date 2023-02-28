Динмухаметова Сабира
Место рождения
Дата рождения1926
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1926
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
05.01.1961
Сын: Ибрагимов Рамазан
Отец ребёнка: Ибрагимов Тимерша
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ибрагимова Фарида
Отец ребёнка: Ибрагимов Тимерша
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ибрагимова Зулькагида
Отец ребёнка: Ибрагимов Тимерша
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Ибрагимов Тимерша
Смерть
Неизвестно
Аширово, Кунашакский муниципальный район, Челябинская область