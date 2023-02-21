Хажиахмет Файзрахманович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Хажиахмет Файзрахманович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЛФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Сардана

Мать ребёнка: Гыйздикамал

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Галиахмет

Мать ребёнка: Гыйздикамал

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Валиахмет

Мать ребёнка: Гыйздикамал

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шамсенур

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Гыйздикамал

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Смерть
Неизвестно
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