Хажиахмет Файзрахманович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Сардана
Мать ребёнка: Гыйздикамал
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Галиахмет
Мать ребёнка: Гыйздикамал
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Валиахмет
Мать ребёнка: Гыйздикамал
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Шамсенур
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Гыйздикамал
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: не указана
Смерть
Неизвестно