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Усов Пётр Григорьев

Место рождения

Куйтун, Куйтунский муниципальный район, Иркутская область

Дата рождения

До 1833

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

До 1851 г.р.

Дети

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1833

Отец: не указан

Мать: не указана

Куйтун, Куйтунский муниципальный район, Иркутская область
Рождение ребёнка
05.11.1851

Сын: Усов Михаил Петров

Мать ребёнка: не указана

Куйтун, Куйтунский муниципальный район, Иркутская область
Упоминание
09.11.1851
Куйтун, Куйтунский муниципальный район, Иркутская область
ОГКУ ГАИО, фонд №50, опись №3, дело №708, стр. 276 Метрическая книга церквей Нижнеудинского уезда (1851 г.) Упоминается как рядовой Куйтунского этапа при рождении сына Михаила
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Усова Матрёна Григорьева

Смерть
Неизвестно
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