Усов Пётр Григорьев
Место рождения
Дата рожденияДо 1833
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1833
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
05.11.1851
Сын: Усов Михаил Петров
Мать ребёнка: не указана
Упоминание
09.11.1851
ОГКУ ГАИО, фонд №50, опись №3, дело №708, стр. 276 Метрическая книга церквей Нижнеудинского уезда (1851 г.) Упоминается как рядовой Куйтунского этапа при рождении сына Михаила
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Усова Матрёна Григорьева
Смерть
Неизвестно