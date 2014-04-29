Погорильчук Андрей — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Погорильчук Андрей

Место рождения

Москва, город федерального значения Москва

Дата рождения

29.04.2014

Пол

Мужской

Отец

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Мать

Скрыто настройками приватности

Дети

Не указаны

Добавил:

ЕП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.04.2014

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: скрыто настройками приватности

Москва, город федерального значения Москва
Крещение
Неизвестно
Москва, город федерального значения Москва
Крестный отец: муж сёстры Егора Дмитриев Алексей Альбертович | Godparents:Дмитриев Алексей Альбертович и Сорокина Дарья | Собор Успения Пресвятой Богородицы на Крутицком Подворье
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