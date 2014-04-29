Погорильчук Андрей
Место рождения
Дата рождения29.04.2014
ПолМужской
Отец
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Мать
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ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.04.2014
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: скрыто настройками приватности
Крещение
Неизвестно
Крестный отец: муж сёстры Егора Дмитриев Алексей Альбертович | Godparents:Дмитриев Алексей Альбертович и Сорокина Дарья | Собор Успения Пресвятой Богородицы на Крутицком Подворье