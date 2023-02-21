Мейшутович Сулейман (пока неясно чей) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мейшутович Сулейман (пока неясно чей)

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1900

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1900

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1920

Сын: Мейшутович Хасень Сулейманович

Мать ребёнка: Асанович Лима

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Мейшутович Миня Сулеймановна

Мать ребёнка: Асанович Лима

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Александрович Ева Сулеймановна

Мать ребёнка: Асанович Лима

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Мейшутович Елена Сулеймановна

Мать ребёнка: Асанович Лима

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Мейшутович Адам Сулейманович

Мать ребёнка: Асанович Лима

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Мейшутович Александр (Алик) Сулейманович

Мать ребёнка: Асанович Лима

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Мейшутович Роза Сулеймановна

Мать ребёнка: Асанович Лима

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Асанович Лима

Место жительства
Неизвестно
Минск, Минск
Смерть
Неизвестно
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