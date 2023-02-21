Мейшутович Сулейман (пока неясно чей)
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1900
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1900
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1920
Сын: Мейшутович Хасень Сулейманович
Мать ребёнка: Асанович Лима
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Мейшутович Миня Сулеймановна
Мать ребёнка: Асанович Лима
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Александрович Ева Сулеймановна
Мать ребёнка: Асанович Лима
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Мейшутович Елена Сулеймановна
Мать ребёнка: Асанович Лима
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Мейшутович Адам Сулейманович
Мать ребёнка: Асанович Лима
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Мейшутович Александр (Алик) Сулейманович
Мать ребёнка: Асанович Лима
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Мейшутович Роза Сулеймановна
Мать ребёнка: Асанович Лима
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Асанович Лима
Место жительства
Неизвестно
Минск, Минск
Смерть
Неизвестно