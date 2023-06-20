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(Мышкина) Акилина

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1769

Пол

Женский

Добавил:

ТК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1769

Отец: Мышкин Леонтий Мышкин

Мать: Мышкина Ирина Селезнева