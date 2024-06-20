Куценко Григорий Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияВычислено 1749
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1749
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Куценко Анна Калениковна
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
Вычислено 1774
Мать ребёнка: Куценко Анна Калениковна
Рождение ребёнка
Около 1778
Дочь: (Куценко) Настасья Григорьевна
Мать ребёнка: Куценко Анна Калениковна
Рождение ребёнка
Вычислено 1781
Мать ребёнка: Куценко Анна Калениковна
Рождение ребёнка
Вычислено 1783
Дочь: (Куценко) Кристина Григорьевна
Мать ребёнка: Куценко Анна Калениковна
Рождение ребёнка
Вычислено 1787
Дочь: (Куценко) Марья Григорьевна
Мать ребёнка: Куценко Анна Калениковна
Рождение ребёнка
Вычислено 1794
Сын: Куценко Архип Григорьевич
Мать ребёнка: Куценко Анна Калениковна
Бракосочетание
Между 1794 и 1797
Жена: Куценко Ульяна
Рождение ребёнка
Вычислено 1797
Сын: Куценко Гаврило Григорьевич
Мать ребёнка: Куценко Ульяна
Рождение ребёнка
Вычислено 1799
Сын: Куценко Андрей Григорьевич
Мать ребёнка: Куценко Ульяна
Смерть
Неизвестно