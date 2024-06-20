Куценко Григорий Иванович Вычислено 1749 — найти родственников по фамилии на Familio
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Куценко Григорий Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Вычислено 1749

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Вычислено 1751 г.р.
Вычислено 1752 г.р.

Дети

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1749

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Куценко Анна Калениковна

Место жительства
Неизвестно
Головашевка, Сумська область
Рождение ребёнка
Вычислено 1774

Сын: Куценко Иван Григорьевич

Мать ребёнка: Куценко Анна Калениковна

Рождение ребёнка
Около 1778

Дочь: (Куценко) Настасья Григорьевна

Мать ребёнка: Куценко Анна Калениковна

Головашевка, Сумська область
Рождение ребёнка
Вычислено 1781

Сын: Куценко Аким Григорьевич

Мать ребёнка: Куценко Анна Калениковна

Головашевка, Сумська область
Рождение ребёнка
Вычислено 1783

Дочь: (Куценко) Кристина Григорьевна

Мать ребёнка: Куценко Анна Калениковна

Головашевка, Сумська область
Рождение ребёнка
Вычислено 1787

Дочь: (Куценко) Марья Григорьевна

Мать ребёнка: Куценко Анна Калениковна

Головашевка, Сумська область
Рождение ребёнка
Вычислено 1794

Сын: Куценко Архип Григорьевич

Мать ребёнка: Куценко Анна Калениковна

Головашевка, Сумська область
Бракосочетание
Между 1794 и 1797

Жена: Куценко Ульяна

Рождение ребёнка
Вычислено 1797

Сын: Куценко Гаврило Григорьевич

Мать ребёнка: Куценко Ульяна

Головашевка, Сумська область
Рождение ребёнка
Вычислено 1799

Сын: Куценко Андрей Григорьевич

Мать ребёнка: Куценко Ульяна

Головашевка, Сумська область
Смерть
Неизвестно

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