Арсеньева Клеопатра
Место рождения
Дата рождения1856 ст.
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1856 ст.
Отец: Епимов Арсений
Мать: Агафаподова Екатерина
Рождение ребёнка
06.11.1881 ст.
Сын: Семенов Иоанн
Отец ребёнка: Яковлев Семен
Рождение ребёнка
03.02.1884 ст.
Дочь: Семенова Агафья
Отец ребёнка: Яковлев Семен
Рождение ребёнка
1887
Сын: Семенов Кирилл
Отец ребёнка: Яковлев Семен
Рождение ребёнка
04.12.1889
Дочь: Семенова Евгения
Отец ребёнка: Яковлев Семен
Рождение ребёнка
01.05.1892
Сын: Семенов Христофор
Отец ребёнка: Яковлев Семен
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Яковлев Семен