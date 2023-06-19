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Арсеньева Клеопатра

Место рождения

Ласичиха, Мошенской муниципальный район, Новгородская область

Дата рождения

1856 ст.

Пол

Женский

Добавил:

ГК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1856 ст.

Отец: Епимов Арсений

Мать: Агафаподова Екатерина

Ласичиха, Мошенской муниципальный район, Новгородская область
Рождение ребёнка
06.11.1881 ст.

Сын: Семенов Иоанн

Отец ребёнка: Яковлев Семен

Дубецко, Ореховская волость, Боровичский уезд
Рождение ребёнка
03.02.1884 ст.

Дочь: Семенова Агафья

Отец ребёнка: Яковлев Семен

Дубецко, Ореховская волость, Боровичский уезд
Рождение ребёнка
1887

Сын: Семенов Кирилл

Отец ребёнка: Яковлев Семен

Рождение ребёнка
04.12.1889

Дочь: Семенова Евгения

Отец ребёнка: Яковлев Семен

Рождение ребёнка
01.05.1892

Сын: Семенов Христофор

Отец ребёнка: Яковлев Семен

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Яковлев Семен