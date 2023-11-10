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Комаров Иван Михайлович

Место рождения

Кипчаково, Кораблинский муниципальный район, Рязанская область

Дата рождения

1906

Дата смерти

1977

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1907 г.р.

Дети

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Добавил:

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Место
Комментарий
Рождение
1906

Отец: не указан

Мать: не указана

Кипчаково, Кораблинский муниципальный район, Рязанская область
Бракосочетание
1924

Жена: Комарова Елизавета Петровна

Рождение ребёнка
20.11.1926

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Комарова Елизавета Петровна

Кипчаково, Кораблинский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
Около 26.04.1929

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Комарова Елизавета Петровна

Кипчаково, Кораблинский муниципальный район, Рязанская область
Смерть
1977
д.Красная поляна
Похороны
Неизвестно
Кипчаково, Кораблинский муниципальный район, Рязанская область
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