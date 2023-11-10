Комаров Иван Михайлович
Место рождения
Дата рождения1906
Дата смерти1977
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1906
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
1924
Рождение ребёнка
20.11.1926
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Комарова Елизавета Петровна
Рождение ребёнка
Около 26.04.1929
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Комарова Елизавета Петровна
Смерть
1977
д.Красная поляна
Похороны
Неизвестно