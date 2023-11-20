Злобин Фома Вавилов
Место рожденияНе указано
Дата рождения06.10.1771
Дата смерти1824
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.10.1771
Отец: Злобин Вавило Хрысанфов
Рождение ребёнка
1800
Сын: Злобин Василей Фомин
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1802
Сын: Злобин Макар (Миней) Фомин
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1805
Дочь: Екатерина Фомина
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1817
Дочь: Февронья Фомина
Мать ребёнка: Злобина Васса
Рождение ребёнка
1822
Дочь: Парасковья Фомина
Мать ребёнка: Злобина Васса
Рождение ребёнка
1824
Мать ребёнка: Злобина Васса
Рождение ребёнка
1833
Сын: Злобин Евдоким Фомин
Мать ребёнка: Злобина Васса
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Злобина Васса
Место жительства
Неизвестно
Смерть
1824
Возраст: 52-53