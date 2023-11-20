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Злобин Фома Вавилов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

06.10.1771

Дата смерти

1824

Пол

Мужской

Добавил:

IB
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.10.1771

Отец: Злобин Вавило Хрысанфов

Мать: Злобина Ефросинья Карпова

Рождение ребёнка
1800

Сын: Злобин Василей Фомин

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1802

Сын: Злобин Макар (Миней) Фомин

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1805

Дочь: Екатерина Фомина

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1817

Дочь: Февронья Фомина

Мать ребёнка: Злобина Васса

Рождение ребёнка
1822

Дочь: Парасковья Фомина

Мать ребёнка: Злобина Васса

Рождение ребёнка
1824

Сын: Злобин Прокопей Фомин

Мать ребёнка: Злобина Васса

Рождение ребёнка
1833

Сын: Злобин Евдоким Фомин

Мать ребёнка: Злобина Васса

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Злобина Васса

Место жительства
Неизвестно
Смерть
1824
Возраст: 52-53
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