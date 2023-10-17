Васильев Федор Андреевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1759
Дата смерти1839
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1759
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1787
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1789
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1792
Сын: Васильев Никита Федорович
Мать ребёнка: не указана
Место жительства
С 1804
Из Ялуторовского округа Новозаиской волости
Рождение ребёнка
1806
Сын: Васильев Мартемьян Федорович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Васильев Николай Федорович
Мать ребёнка: не указана
Место жительства
Неизвестно
Смерть
1839