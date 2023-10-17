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Васильев Федор Андреевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1759

Дата смерти

1839

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1759

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1787

Сын: Васильев Ефим Федорович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1789

Сын: Васильев Антон Федорович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1792

Сын: Васильев Никита Федорович

Мать ребёнка: не указана

Место жительства
С 1804
Яркуль, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Из Ялуторовского округа Новозаиской волости
Рождение ребёнка
1806

Сын: Васильев Мартемьян Федорович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Васильев Ефрем Федорович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Васильев Николай Федорович

Мать ребёнка: не указана

Место жительства
Неизвестно
Яркуль, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Смерть
1839
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