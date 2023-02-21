Глушенкова (Червякова) Анна Михайлова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1820
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1820
Бракосочетание
30.10.1839
поручители: по женихь Онаго жь Села удѣльныя крестьяни Дмитрій Гавриловъ, Василій Борисовъ, Степан Симіоновъ; по невѣсте Того жь села удѣлныя крестьяни Козьма Никитинъ, Матьвѣй Козьминъ, Федоръ Андреи... Показать все
Рождение ребёнка
09.11.1840
Дочь: Матрена Зиновьева
Отец ребёнка: Глушенков Зиновий Симиенов
Рождение ребёнка
02.10.1842
Дочь: Устинья Зиновьева
Отец ребёнка: Глушенков Зиновий Симиенов
Смерть
Неизвестно