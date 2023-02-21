Глушенкова (Червякова) Анна Михайлова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Глушенкова (Червякова) Анна Михайлова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1820

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ГП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1820

Отец: Червяков Михаил Васильев

Мать: Червякова Наталья (Татьяна Кузьмина)

Бракосочетание
30.10.1839

Муж: Глушенков Зиновий Симиенов

Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область
поручители: по женихь Онаго жь Села удѣльныя крестьяни Дмитрій Гавриловъ, Василій Борисовъ, Степан Симіоновъ; по невѣсте Того жь села удѣлныя крестьяни Козьма Никитинъ, Матьвѣй Козьминъ, Федоръ Андреи... Показать все
Рождение ребёнка
09.11.1840

Дочь: Матрена Зиновьева

Отец ребёнка: Глушенков Зиновий Симиенов

Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
02.10.1842

Дочь: Устинья Зиновьева

Отец ребёнка: Глушенков Зиновий Симиенов

Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область
Смерть
Неизвестно
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