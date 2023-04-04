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Ушманов Василий Степанович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Вычислено ?.01.1889

Дата смерти

После 05.02.1916

Пол

Мужской

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено ?.01.1889

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
09.11.1908

Жена: Ушманова Мария Каллистратовна

Никольское, Никольская волость, Ставропольский уезд
Рождение ребёнка
31.03.1911

Дочь: Матрёна Васильевна

Мать ребёнка: Ушманова Мария Каллистратовна

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
07.04.1912

Дочь: Матрёна Васильевна

Мать ребёнка: Ушманова Мария Каллистратовна

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
05.02.1916

Дочь: Анна Васильевна

Мать ребёнка: Ушманова Мария Каллистратовна

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Работа или профессия
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Мордовская Борковка, Никольская волость, Ставропольский уезд
Смерть
После 05.02.1916