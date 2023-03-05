Соломахина (Ларина) Мария Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Соломахина (Ларина) Мария Васильевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

04.07.1918

Дата смерти

29.06.1980

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

1946 г.р.
1949 г.р.
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Место
Комментарий
Рождение
04.07.1918

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
13.06.1946

Сын: Соломахин Виктор Васильевич

Отец ребёнка: Соломахин Василий Дмитриевич

Кочетовка, Мичуринский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
13.06.1949

Сын: Соломахин Николай Васильевич

Отец ребёнка: Соломахин Василий Дмитриевич

Рождение ребёнка
15.03.1951

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Соломахин Василий Дмитриевич

Рождение ребёнка
02.03.1953

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Соломахин Василий Дмитриевич

Рождение ребёнка
12.02.1959

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Соломахин Василий Дмитриевич

Смерть
29.06.1980
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