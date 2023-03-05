Соломахина (Ларина) Мария Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения04.07.1918
Дата смерти29.06.1980
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.07.1918
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
13.06.1946
Сын: Соломахин Виктор Васильевич
Отец ребёнка: Соломахин Василий Дмитриевич
Кочетовка, Мичуринский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
13.06.1949
Сын: Соломахин Николай Васильевич
Отец ребёнка: Соломахин Василий Дмитриевич
Рождение ребёнка
15.03.1951
Рождение ребёнка
02.03.1953
Рождение ребёнка
12.02.1959
Смерть
29.06.1980