Ростиславин Вячеслав Алексеевич
Место рождения
Дата рождения1832
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1832
Работа или профессия
31.03.1845 ст.
Определен пономарём Николаевской Устьрецкой церкви Кадниковского уезда. При поступлении на место обязался пропитывать отца своего с семейством.
Образование
1850
Вологда, город Вологда, Вологодская область
Обучается в высшем отделении Духовного училища на содержании отца.
Рождение ребёнка
1855
Дочь: Ростиславина Александра Вячеславовна
Мать ребёнка: Ростиславина Ироида Ивановна
Рождение ребёнка
1863
Дочь: Ростиславина Юлия Вячеславовна
Мать ребёнка: Ростиславина Ироида Ивановна
Рождение ребёнка
1868
Сын: Ростиславин Рафаил Вячеславович
Мать ребёнка: Ростиславина Ироида Ивановна
Рождение ребёнка
Около 1870
Дочь: Ростиславина Вера Вячеславовна
Мать ребёнка: Ростиславина Ироида Ивановна
Рождение ребёнка
1872
Сын: Ростиславин Леонид Вячеславович
Мать ребёнка: Ростиславина Ироида Ивановна
Рождение ребёнка
Около 1874
Сын: Ростиславин Ростислав Вячеславович
Мать ребёнка: Ростиславина Ироида Ивановна
Рождение ребёнка
1875
Дочь: Ростиславина Лидия Вячеславовна
Мать ребёнка: Ростиславина Ироида Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно