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Ростиславин Вячеслав Алексеевич

Место рождения

Усть-Река, Сямженский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

1832

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1832

Отец: Ростиславин Алексей Степанович

Мать: Ростиславина Мария Ивановна

Усть-Река, Сямженский муниципальный район, Вологодская область
Работа или профессия
31.03.1845 ст.
Усть-Река, Сямженский муниципальный район, Вологодская область
Определен пономарём Николаевской Устьрецкой церкви Кадниковского уезда. При поступлении на место обязался пропитывать отца своего с семейством.
Образование
1850
Вологда, город Вологда, Вологодская область
Обучается в высшем отделении Духовного училища на содержании отца.
Рождение ребёнка
1855

Дочь: Ростиславина Александра Вячеславовна

Мать ребёнка: Ростиславина Ироида Ивановна

Усть-Река, Сямженский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1863

Дочь: Ростиславина Юлия Вячеславовна

Мать ребёнка: Ростиславина Ироида Ивановна

Усть-Река, Сямженский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1868

Сын: Ростиславин Рафаил Вячеславович

Мать ребёнка: Ростиславина Ироида Ивановна

Усть-Река, Сямженский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
Около 1870

Дочь: Ростиславина Вера Вячеславовна

Мать ребёнка: Ростиславина Ироида Ивановна

Усть-Река, Сямженский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1872

Сын: Ростиславин Леонид Вячеславович

Мать ребёнка: Ростиславина Ироида Ивановна

Усть-Река, Сямженский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
Около 1874

Сын: Ростиславин Ростислав Вячеславович

Мать ребёнка: Ростиславина Ироида Ивановна

Усть-Река, Сямженский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1875

Дочь: Ростиславина Лидия Вячеславовна

Мать ребёнка: Ростиславина Ироида Ивановна

Усть-Река, Сямженский муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ростиславина Ироида Ивановна

Смерть
Неизвестно
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