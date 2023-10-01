Ледовская (Башкатова) Мария Степановна
Место рожденияс.Чащино Мучкапского р-на Воронежской обл.
Дата рождения03.04.1904
Дата смерти31.07.1982
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
03.04.1904
Отец: не указан
Мать: не указана
с.Чащино Мучкапского р-на Воронежской обл.
Рождение ребёнка
22.09.1940
Дочь: Максимова Любовь Дмитриевна
Отец ребёнка: Лидовской Ледовских Лидовских Дмитрий Афанасьевич
г.Ленинск-Кузнецкий Кемеровской области
Смерть
31.07.1982
г.Ленинск-Кузнецкий Кемеровской области