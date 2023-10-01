Ледовская (Башкатова) Мария Степановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ледовская (Башкатова) Мария Степановна

Место рождения

с.Чащино Мучкапского р-на Воронежской обл.

Дата рождения

03.04.1904

Дата смерти

31.07.1982

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.04.1904

Отец: не указан

Мать: не указана

с.Чащино Мучкапского р-на Воронежской обл.
Рождение ребёнка
22.09.1940

Дочь: Максимова Любовь Дмитриевна

Отец ребёнка: Лидовской Ледовских Лидовских Дмитрий Афанасьевич

г.Ленинск-Кузнецкий Кемеровской области
Смерть
31.07.1982
г.Ленинск-Кузнецкий Кемеровской области
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