Бобракова Марина Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бобракова Марина Михайловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1828

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ДБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1828

Отец: не указан

Мать: не указана

Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
19.11.1850

Сын: Бобраков Григорий Александрович

Отец ребёнка: Бобраков Александр Иванович

Рождение ребёнка
Около 1867

Сын: Бобраков Михаил Александрович

Отец ребёнка: Бобраков Александр Иванович

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