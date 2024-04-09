Бобракова Марина Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1828
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1828
Отец: не указан
Мать: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
19.11.1850
Сын: Бобраков Григорий Александрович
Отец ребёнка: Бобраков Александр Иванович
Рождение ребёнка
Около 1867
Сын: Бобраков Михаил Александрович
Отец ребёнка: Бобраков Александр Иванович