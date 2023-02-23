Крялкова? Дарья Степанова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Крялкова? Дарья Степанова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1794

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1794 г.р.

Дети

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1794

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1817

Дочь: Анна Петрова

Отец ребёнка: Крялков? Пётр Степанов

Маза, Шигонский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
1821

Сын: Крялков? Иван Петров

Отец ребёнка: Крялков? Пётр Степанов

Маза, Шигонский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
1830

Сын: Иван Петров

Отец ребёнка: Крялков? Пётр Степанов

Маза, Шигонский муниципальный район, Самарская область
Место жительства
1850
Маза, Шигонский муниципальный район, Самарская область
56,5 лет
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Крялков? Пётр Степанов

Смерть
Неизвестно
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