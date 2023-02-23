Крялкова? Дарья Степанова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1794
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1794
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1817
Дочь: Анна Петрова
Отец ребёнка: Крялков? Пётр Степанов
Рождение ребёнка
1821
Сын: Крялков? Иван Петров
Отец ребёнка: Крялков? Пётр Степанов
Рождение ребёнка
1830
Сын: Иван Петров
Отец ребёнка: Крялков? Пётр Степанов
Место жительства
1850
56,5 лет
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно