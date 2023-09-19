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Шмиткина Александра Николаевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

10.02.1940

Пол

Женский

Добавил:

СГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.02.1940

Отец: Вацков Николай Епифанович

Мать: Вацкова Прасковья Федотовна

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