Зацепин Яков
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
01.02.1893
Дочь: Кириллова Анастасия Яковлевна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Сестра 2
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Сестра 1
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно