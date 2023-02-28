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Бердникова Ульяна Степановна

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Место рождения

Малые Алабухи 1-е, Грибановский муниципальный район, Воронежская область

Дата рождения

1733

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1733

Отец: не указан

Мать: не указана

Малые Алабухи 1-е, Грибановский муниципальный район, Воронежская область
Родом из Тамбовского уезда, села Малые Алабухи дворцовая крестьянка. Ныне это территория Воронежской области
Рождение ребёнка
1755

Сын: Бердников Денис Филиппович

Отец ребёнка: Бердников Филипп Феофилактович

Рождение ребёнка
1757

Сын: Бердников Георгий Филиппович

Отец ребёнка: Бердников Филипп Феофилактович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бердников Филипп Феофилактович

Смерть
Неизвестно
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