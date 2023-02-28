Бердникова Ульяна Степановна
Место рождения
Дата рождения1733
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1733
Отец: не указан
Мать: не указана
Родом из Тамбовского уезда, села Малые Алабухи дворцовая крестьянка. Ныне это территория Воронежской области
Рождение ребёнка
1755
Сын: Бердников Денис Филиппович
Отец ребёнка: Бердников Филипп Феофилактович
Рождение ребёнка
1757
Сын: Бердников Георгий Филиппович
Отец ребёнка: Бердников Филипп Феофилактович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно