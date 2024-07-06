Шабалова (Анисимова) Лидия
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Анисимов Неизвестно
Мать: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Шабалов Николай Николаевич
Отец ребёнка: Шабалов Николай
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Шабалов Сергей Николаевич
Отец ребёнка: Шабалов Николай
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Шабалов Николай
Рождение ребёнка
?.11.1971
Отец ребёнка: Шабалов Николай