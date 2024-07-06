Шабалова (Анисимова) Лидия Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Шабалова (Анисимова) Лидия

Место рождения

Юмратка, Кошкинский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1918 г.р.

Мать

Скрыто настройками приватности

Дети

Добавил:

НК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Анисимов Неизвестно

Мать: скрыто настройками приватности

Юмратка, Кошкинский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шабалов Николай Николаевич

Отец ребёнка: Шабалов Николай

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шабалов Сергей Николаевич

Отец ребёнка: Шабалов Николай

Юмратка, Кошкинский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Шабалов Николай

Юмратка, Кошкинский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
?.11.1971

Сын: Шабалов Юрий Николаевич

Отец ребёнка: Шабалов Николай

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