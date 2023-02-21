Патап Иванов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Патап Иванов

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1755

Дата смерти

1797

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Жена

1745 г.р.

Дети

Добавил:

МП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1755

Отец: Иван

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1789

Дочь: Марина Потапов

Мать ребёнка: Варвара Дмитриева

Рождение ребёнка
1794

Сын: Емельян Потапов

Мать ребёнка: Варвара Дмитриева

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Варвара Дмитриева

Место жительства
Неизвестно
деревня Гризич, Бобруйский уезд, Минская губерния, Российская империя
Смерть
1797
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