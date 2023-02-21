Патап Иванов
Место рожденияНе указано
Дата рождения1755
Дата смерти1797
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1755
Отец: Иван
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1789
Дочь: Марина Потапов
Мать ребёнка: Варвара Дмитриева
Рождение ребёнка
1794
Сын: Емельян Потапов
Мать ребёнка: Варвара Дмитриева
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Варвара Дмитриева
Место жительства
Неизвестно
деревня Гризич, Бобруйский уезд, Минская губерния, Российская империя
Смерть
1797