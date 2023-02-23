Зинченко Анатолий Георгиевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Зинченко Анатолий Георгиевич

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Место рождения

Город Таганрог

Дата рождения

1938

Дата смерти

2016

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Не указана

Дети

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Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1938

Отец: не указан

Мать: не указана

Город Таганрог
Рождение ребёнка
27.05.1970

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Астрахань, город Астрахань, Астраханская область
Рождение ребёнка
24.12.1976

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Астрахань, город Астрахань, Астраханская область
Развод
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Смерть
2016
Астрахань, город Астрахань, Астраханская область
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