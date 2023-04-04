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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НХ
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Наталья

Отец ребёнка: Харченко Иван Пантелеевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Людмила

Отец ребёнка: Харченко Иван Пантелеевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Харченко Игорь

Отец ребёнка: Харченко Иван Пантелеевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Харченко Иван Пантелеевич