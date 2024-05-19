Новичкова Александра Егоровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения19.05.24
Дата смерти23.10.1998
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.05.24
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
31.12.1948
Сын: Новичков Виктор Михайлович
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
30.12.1960
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: не указан
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: скрыто настройками приватности
Смерть
23.10.1998