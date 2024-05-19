Новичкова Александра Егоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Новичкова Александра Егоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

19.05.24

Дата смерти

23.10.1998

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Скрыто настройками приватности

Дети

Добавил:

ЕН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.05.24

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
31.12.1948

Сын: Новичков Виктор Михайлович

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Введенское, Клин, Московская область
Рождение ребёнка
30.12.1960

Сын: Новичков Петр Михайлович

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Введенское, Клин, Московская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: не указан

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: скрыто настройками приватности

Смерть
23.10.1998
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