Касаткин Роман Сергеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКасаткин Роман Сергеевич

Касаткин Роман Сергеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1982

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Дети

Не указаны

Добавил:

ВГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1982

Отец: не указан

Мать: Касаткина Наталья Олеговна