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Касаткин Роман Сергеевич
Касаткин Роман Сергеевич
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
1982
Пол
Мужской
Отец
Не указан
Мать
Касаткина (Хлюпас) Наталья Олеговна
Дети
Не указаны
Добавил:
ВГ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1982
Отец: не указан
Мать:
Касаткина Наталья Олеговна
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