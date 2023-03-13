Атланова Наталья Анатольевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Атланова Наталья Анатольевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

20.03.1973

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Дети

1992 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.03.1973

Отец: Назаров Анатолий Сергеевич

Мать: не указана

Рождение ребёнка
22.04.1992

Сын: Атланов Кирилл Константинович

Отец ребёнка: Атланов Константин Леонидович

Рождение ребёнка
11.04.1999

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Атланов Константин Леонидович

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