Атланова Наталья Анатольевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения20.03.1973
ПолЖенский
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.03.1973
Отец: Назаров Анатолий Сергеевич
Мать: не указана
Рождение ребёнка
22.04.1992
Сын: Атланов Кирилл Константинович
Отец ребёнка: Атланов Константин Леонидович
Рождение ребёнка
11.04.1999
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Атланов Константин Леонидович