Ворожейкин Хрисанф Георгиевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиВорожейкин Хрисанф Георгиевич

Ворожейкин Хрисанф Георгиевич

Место рождения

Краснохолм, город Оренбург, Оренбургская область

Дата рождения

17.03.1865 ст.

Дата смерти

12.12.1909

Пол

Мужской

Добавил:

КМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.03.1865 ст.

Отец: Ворожейкин Георгий Никифорович

Мать: Ворожейкина Марфа Михайловна

Краснохолм, город Оренбург, Оренбургская область
Бракосочетание
1883 ст.

Жена: Ворожейкина Домна Васильевна

Рождение ребёнка
29.11.1883 ст.

Дочь: Величко Варвара Хрисанфовна

Мать ребёнка: Ворожейкина Домна Васильевна

Краснохолм, город Оренбург, Оренбургская область
Рождение ребёнка
26.07.1886 ст.

Сын: Ворожейкин Прохор Хрисанфович

Мать ребёнка: Ворожейкина Домна Васильевна

Краснохолм, город Оренбург, Оренбургская область
Смерть
12.12.1909

Мы используем куки для улучшения работы сайта.