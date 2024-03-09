Ворожейкин Хрисанф Георгиевич
Место рождения
Дата рождения17.03.1865 ст.
Дата смерти12.12.1909
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.03.1865 ст.
Бракосочетание
1883 ст.
Рождение ребёнка
29.11.1883 ст.
Дочь: Величко Варвара Хрисанфовна
Мать ребёнка: Ворожейкина Домна Васильевна
Рождение ребёнка
26.07.1886 ст.
Сын: Ворожейкин Прохор Хрисанфович
Мать ребёнка: Ворожейкина Домна Васильевна
Смерть
12.12.1909