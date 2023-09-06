Бунтов Егор (или Георгий) (или Георгий) Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1874
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1874
Рождение ребёнка
До 1895
Мать ребёнка: Ирина Лукьяновна
Рождение ребёнка
Около 1896
Дочь: София Егоровна
Мать ребёнка: Ирина Лукьяновна
Рождение ребёнка
02.06.1897
Дочь: Акулина Егоровна
Мать ребёнка: Ирина Лукьяновна
Рождение ребёнка
28.01.1899
Мать ребёнка: Ирина Лукьяновна
Рождение ребёнка
До 1899
Дочь: Анна Егоровна
Мать ребёнка: Ирина Лукьяновна
Рождение ребёнка
29.09.1902
Сын: Бунтов Григорий Егорович (Георгиевич)
Мать ребёнка: Ирина Лукьяновна
Рождение ребёнка
30.06.1904
Сын: Бунтов Петр Егорович
Мать ребёнка: Ирина Лукьяновна
Рождение ребёнка
03.09.1905
Сын: Бунтов Иван Егорович
Мать ребёнка: Ирина Лукьяновна
Алемаево, Шатковский муниципальный район, Нижегородская область
Смерть
Неизвестно