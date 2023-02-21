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Князева (Гаймина) Ольга Васильевна
Князева (Гаймина) Ольга Васильевна
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
09.11.1964
Пол
Женский
Отец
Гаймин Михаил Васильевич
1931 г.р.
Мать
Гаймина (Хмеленко) Валентина Григорьевна
1937 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ВГ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.11.1964
Отец:
Гаймин Михаил Васильевич
Мать:
Гаймина Валентина Григорьевна
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