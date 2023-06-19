Агафия (Агапия) Савельевна
Место рождения
Дата рождения1859 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
1859 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
24.01.1882 ст.
Муж: Василий Диомидович
Афанасьевская церковь 24.01.1882 Чермы крестьянин Василий Диомидович Орла, Добручинской волости крестьянская дочь Агафья Савельевна по жениху Чермы крестьянин Василий Фомич по жениху Чермы крестья... Показать все
Рождение ребёнка
13.04.1888 ст.
Дочь: Александра Васильевна
Отец ребёнка: Василий Диомидович
Афанасьевская церковь 13.04.1888 Чермы Александра Васильевна Чермы отец крестьянин Василий Диомидович Чермы мать жена Агафия Савельвна Чермы крестьянин Федор Антонович Чермы жена Марфа Диомидовна ... Показать все
Рождение ребёнка
17.03.1891 ст.
Дочь: Мария Васильевна
Отец ребёнка: Василий Диомидович
Афанасьевская церковь 17.03.1891 Чермы Мария Васильевна Чермы отец крестьянин Василий Диомидович мать жена Агафия Савельевна крестьянин Федор Антонович солдатская дочь Надежда Дмитриевна https://www... Показать все
Рождение ребёнка
01.01.1894 ст.
Сын: Иван Васильевич
Отец ребёнка: Василий Диомидович
Афанасьевская церковь 01.01.1894 Чермы Иван Васильевич Чермы отец крестьянин Василий Диомидович Чермы мать крестьянин Агафья Саввина Иванщины запасной рядовой Тимофей Антонович Чермы жена Анаста... Показать все
Рождение ребёнка
10.09.1897 ст.
Дочь: Любовь Васильевна
Отец ребёнка: Василий Диомидович
Афанасьевская церковь Чермы 10.09.1897 Любовь Васильевна Чермы отец крестьянин Василий Диомидович Чермы мать жена Агапия Савельевна Иванщины крестьянин Тимофей Антонович Чермы жена Анастасия Дми... Показать все
Восприемник
07.01.1899
Афанасьевская церковь 07.01.1899 Чермы Петр Владимирович Чермы отец крестьянин Владимир Иванович мать жена Анна Васильевна Татьянкина отставной унтер-офицер 93-го пехотного полка, из крестьян ... Показать все
Рождение ребёнка
16.11.1899 ст.
Дочь: Екатерина Васильевна
Отец ребёнка: Василий Диомидович
Афанасьевская церковь 16.11.1899 Чермы Екатерина Васильевна Чермы крестьянин Василий Димомидович Чермы жена Агапия Саввина Иванщины запасной рядовой лейб-гвардии уланского полка из крестьян Тимоф... Показать все
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно