Агафия (Агапия) Савельевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиАгафия (Агапия) Савельевна

Агафия (Агапия) Савельевна

Место рождения

Орел, Гдовский муниципальный район, Псковская область

Дата рождения

1859 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1859 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Орел, Гдовский муниципальный район, Псковская область
Бракосочетание
24.01.1882 ст.

Муж: Василий Диомидович

Гдов, Гдовский муниципальный район, Псковская область
Афанасьевская церковь 24.01.1882 Чермы крестьянин Василий Диомидович Орла, Добручинской волости крестьянская дочь Агафья Савельевна по жениху Чермы крестьянин Василий Фомич по жениху Чермы крестья... Показать все
Рождение ребёнка
13.04.1888 ст.

Дочь: Александра Васильевна

Отец ребёнка: Василий Диомидович

Черма, Гдовский муниципальный район, Псковская область
Афанасьевская церковь 13.04.1888 Чермы Александра Васильевна Чермы отец крестьянин Василий Диомидович Чермы мать жена Агафия Савельвна Чермы крестьянин Федор Антонович Чермы жена Марфа Диомидовна ... Показать все
Рождение ребёнка
17.03.1891 ст.

Дочь: Мария Васильевна

Отец ребёнка: Василий Диомидович

Черма, Гдовский муниципальный район, Псковская область
Афанасьевская церковь 17.03.1891 Чермы Мария Васильевна Чермы отец крестьянин Василий Диомидович мать жена Агафия Савельевна крестьянин Федор Антонович солдатская дочь Надежда Дмитриевна https://www... Показать все
Рождение ребёнка
01.01.1894 ст.

Сын: Иван Васильевич

Отец ребёнка: Василий Диомидович

Черма, Гдовский муниципальный район, Псковская область
Афанасьевская церковь 01.01.1894 Чермы Иван Васильевич Чермы отец крестьянин Василий Диомидович Чермы мать крестьянин Агафья Саввина Иванщины запасной рядовой Тимофей Антонович Чермы жена Анаста... Показать все
Рождение ребёнка
10.09.1897 ст.

Дочь: Любовь Васильевна

Отец ребёнка: Василий Диомидович

Черма, Гдовский муниципальный район, Псковская область
Афанасьевская церковь Чермы 10.09.1897 Любовь Васильевна Чермы отец крестьянин Василий Диомидович Чермы мать жена Агапия Савельевна Иванщины крестьянин Тимофей Антонович Чермы жена Анастасия Дми... Показать все
Восприемник
07.01.1899
Гдов, Гдовский муниципальный район, Псковская область
Афанасьевская церковь 07.01.1899 Чермы Петр Владимирович Чермы отец крестьянин Владимир Иванович мать жена Анна Васильевна Татьянкина отставной унтер-офицер 93-го пехотного полка, из крестьян ... Показать все
Рождение ребёнка
16.11.1899 ст.

Дочь: Екатерина Васильевна

Отец ребёнка: Василий Диомидович

Черма, Гдовский муниципальный район, Псковская область
Афанасьевская церковь 16.11.1899 Чермы Екатерина Васильевна Чермы крестьянин Василий Димомидович Чермы жена Агапия Саввина Иванщины запасной рядовой лейб-гвардии уланского полка из крестьян Тимоф... Показать все
Место жительства
Неизвестно
Черма, Гдовский муниципальный район, Псковская область
Смерть
Неизвестно