Шарыгин Петр Михайлович
Место рожденияНе указано
Дата рождения20.08.1904
Дата смерти16.07.1990
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.08.1904
Отец: Шарыгин Михаил Иванович
Мать: Шарыгина Дарья Петровна
Бракосочетание
19.02.1925
Рождение ребёнка
1927
Рождение ребёнка
1929
Рождение ребёнка
1932
Рождение ребёнка
25.07.1935
Смерть
16.07.1990