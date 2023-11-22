Шарыгин Петр Михайлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шарыгин Петр Михайлович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

20.08.1904

Дата смерти

16.07.1990

Пол

Мужской

Отец

1877 г.р.

Мать

1877 г.р.

Жена

1904 г.р.

Дети

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Добавил:

AS
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.08.1904

Отец: Шарыгин Михаил Иванович

Мать: Шарыгина Дарья Петровна

Бракосочетание
19.02.1925

Жена: Шарыгина Наталья Ивановна

Рождение ребёнка
1927

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Шарыгина Наталья Ивановна

Рождение ребёнка
1929

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Шарыгина Наталья Ивановна

Рождение ребёнка
1932

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Шарыгина Наталья Ивановна

Рождение ребёнка
25.07.1935

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Шарыгина Наталья Ивановна

Смерть
16.07.1990
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