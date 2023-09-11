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(Кайнова) Наталья Михайловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1943

Пол

Женский

Добавил:

НД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1943

Отец: Харин (кайнов) Михаил Петрович (Артемович)

Мать: Кайнова Анна Николаевна

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