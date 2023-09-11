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(Кайнова) Наталья Михайловна
(Кайнова) Наталья Михайловна
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
1943
Пол
Женский
Отец
Харин (кайнов) Михаил Петрович (Артемович)
1915 г.р.
Мать
Кайнова Анна Николаевна
Дети
Не указаны
Добавил:
НД
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1943
Отец:
Харин (кайнов) Михаил Петрович (Артемович)
Мать:
Кайнова Анна Николаевна
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