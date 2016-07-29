Никитина (Соколова) Алевтина Венедиктовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения07.07.1932
Дата смерти29.07.2016
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
06.01.1951
Рождение ребёнка
18.10.1951
Дочь: Никитина Людмила Михайловна
Отец ребёнка: Никитин Михаил Семёнович
Рождение ребёнка
08.03.1954
Дочь: Русанова Ольга Михайловна
Отец ребёнка: Никитин Михаил Семёнович
Рождение ребёнка
1955
Сын: Никитин Вячеслав Михайлович
Отец ребёнка: Никитин Михаил Семёнович
Рождение ребёнка
12.06.1960
Сын: Никитин Андрей Михайлович
Отец ребёнка: Никитин Михаил Семёнович
Работа или профессия
Неизвестно
Лаборант аналитик
Место жительства
Неизвестно
Смерть
29.07.2016
Воронеж, город Воронеж, Воронежская область