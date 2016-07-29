Никитина (Соколова) Алевтина Венедиктовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Никитина (Соколова) Алевтина Венедиктовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

07.07.1932

Дата смерти

29.07.2016

Пол

Женский

Добавил:

ДМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.07.1932

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
06.01.1951

Муж: Никитин Михаил Семёнович

Глазов, город Глазов, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
18.10.1951

Дочь: Никитина Людмила Михайловна

Отец ребёнка: Никитин Михаил Семёнович

Глазов, город Глазов, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
08.03.1954

Дочь: Русанова Ольга Михайловна

Отец ребёнка: Никитин Михаил Семёнович

Глазов, город Глазов, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1955

Сын: Никитин Вячеслав Михайлович

Отец ребёнка: Никитин Михаил Семёнович

Глазов, город Глазов, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
12.06.1960

Сын: Никитин Андрей Михайлович

Отец ребёнка: Никитин Михаил Семёнович

Глазов, город Глазов, Удмуртская Республика
Работа или профессия
Неизвестно
Лаборант аналитик
Место жительства
Неизвестно
Глазов, город Глазов, Удмуртская Республика
Смерть
29.07.2016
Воронеж, город Воронеж, Воронежская область
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