Андреевъ Федоръ
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
Отец
Скрыто настройками приватности
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: не указана
Рождение ребёнка
13.05.1897
Дочь: Ирина
Мать ребёнка: Андреева Анна Никифорова
Верхняя Казарма, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Андреева Анна Никифорова