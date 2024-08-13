Складнев Николай Артемович
Место рожденияНе указано
Дата рождения04.05.1863
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Скрыто настройками приватности
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.05.1863
Работа или профессия
Неизвестно
солдат
Крещение
05.05.1863
Бракосочетание
23.09.1892
Жена: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
08.01.1897
Рождение ребёнка
02.01.1898
Сын: Складнев Василий Николаевич
Мать ребёнка: Складнева (Складнева) Вера Анисимовна
Рождение ребёнка
22.04.1900
Мать ребёнка: Складнева (Складнева) Вера Анисимовна
Рождение ребёнка
14.06.1901
Сын: Складнев Тихон Николаевич
Мать ребёнка: Складнева (Складнева) Вера Анисимовна
Рождение ребёнка
22.07.1904
Сын: Складнев (Скляднев) Серафим Николаевич
Мать ребёнка: Складнева (Складнева) Вера Анисимовна