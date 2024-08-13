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Складнев Николай Артемович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

04.05.1863

Пол

Мужской

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.05.1863

Отец: Складнев Артем Афанасьевич

Мать: Складнева (Кошкина) Марина Васильевна

Работа или профессия
Неизвестно
солдат
Крещение
05.05.1863
Бракосочетание
23.09.1892

Жена: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
08.01.1897

Жена: Складнева (Складнева) Вера Анисимовна

Рождение ребёнка
02.01.1898

Сын: Складнев Василий Николаевич

Мать ребёнка: Складнева (Складнева) Вера Анисимовна

Рождение ребёнка
22.04.1900

Сын: Складнев Егор Николаевич

Мать ребёнка: Складнева (Складнева) Вера Анисимовна

Рождение ребёнка
14.06.1901

Сын: Складнев Тихон Николаевич

Мать ребёнка: Складнева (Складнева) Вера Анисимовна

Рождение ребёнка
22.07.1904

Сын: Складнев (Скляднев) Серафим Николаевич

Мать ребёнка: Складнева (Складнева) Вера Анисимовна

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