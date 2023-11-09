Прокофьева Мария — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Прокофьева Мария

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Орлова Анна Павловна

Отец ребёнка: Прокофьев Павел

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Мария Павловна

Отец ребёнка: Прокофьев Павел

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Прокофьев Василий Павлович

Отец ребёнка: Прокофьев Павел

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Прокофьев Фёдор Павлович

Отец ребёнка: Прокофьев Павел

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Прокофьев Павел

Смерть
Неизвестно
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