Страуме (Дедель) Анна
Место рожденияРоссийская империя
Дата рождения02.01.1910
Дата смерти12.11.1994
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.01.1910
Отец: Дедель Адольф Антонович
Мать: Дедель Аделя
Российская империя
Скрудалиенская волость. им.Эллерн. Крестные: Антон Хрол с женой Анелей.
Крещение
11.01.1910
Элернский костел. Кс.Вельжис. Крестные: Антон Хрол с женой Анелей.
Бракосочетание
24.02.1935
Даугавпилс, Daugavpils
Рождение ребёнка
17.02.1937
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Страуме Вильхельмс Хейнрихс
Латвия
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Рождение ребёнка
04.08.1939
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Страуме Вильхельмс Хейнрихс
Рождение ребёнка
04.08.1939
Дочь: Аустра
Отец ребёнка: Страуме Вильхельмс Хейнрихс
Рождение ребёнка
01.10.1941
Сын: Страуме Арвид
Отец ребёнка: ?
Смерть
12.11.1994
Līdumnieku pag. m.Kronvaldi.
Līdumnieku pag. m.Kronvaldi.
Похороны
15.11.1994
Rodnišku kapi.