Страуме (Дедель) Анна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Страуме (Дедель) Анна

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Место рождения

Российская империя

Дата рождения

02.01.1910

Дата смерти

12.11.1994

Пол

Женский

Отец

1885 г.р.

Мать

1888 г.р.

Муж

1909 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
1939 г.р.
Скрыто настройками приватности
1941 г.р.

Добавил:

MC
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.01.1910

Отец: Дедель Адольф Антонович

Мать: Дедель Аделя

Российская империя
Скрудалиенская волость. им.Эллерн. Крестные: Антон Хрол с женой Анелей.
Крещение
11.01.1910
Элернский костел. Кс.Вельжис. Крестные: Антон Хрол с женой Анелей.
Бракосочетание
24.02.1935

Муж: Страуме Вильхельмс Хейнрихс

Рождение ребёнка
17.02.1937

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Страуме Вильхельмс Хейнрихс

Латвия
Скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
04.08.1939

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Страуме Вильхельмс Хейнрихс

Рождение ребёнка
04.08.1939

Дочь: Аустра

Отец ребёнка: Страуме Вильхельмс Хейнрихс

Рождение ребёнка
01.10.1941

Сын: Страуме Арвид

Отец ребёнка: ?

Смерть
12.11.1994
Līdumnieku pag. m.Kronvaldi.
Līdumnieku pag. m.Kronvaldi.
Похороны
15.11.1994
Rodnišku kapi.
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