(Michailovsky) Alexandra
Место рождения
Дата рождения02.03.1895
Дата смерти?.10.1969
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.03.1895
Отец: Michailovsky Vasilijs
Мать: Anna
Рождение ребёнка
19.08.1918
Дочь: Irene
Отец ребёнка: Mitenbergs Zanis
Пролетарск, Пролетарский муниципальный район, Ростовская область
U.S., Social Security Death Index, 1935-2014 | Ancestry.com Operations Inc | Ancestry.com
Место жительства
Неизвестно
Federal Way, Washington 98063, USA
Смерть
?.10.1969