(Michailovsky) Alexandra — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Michailovsky) Alexandra

Место рождения

Рига, Rīga

Дата рождения

02.03.1895

Дата смерти

?.10.1969

Пол

Женский

Отец

1853 г.р.

Мать

1865 г.р.

Дети

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.03.1895

Отец: Michailovsky Vasilijs

Мать: Anna

Рига, Rīga
Рождение ребёнка
19.08.1918

Дочь: Irene

Отец ребёнка: Mitenbergs Zanis

Пролетарск, Пролетарский муниципальный район, Ростовская область
U.S., Social Security Death Index, 1935-2014 | Ancestry.com Operations Inc | Ancestry.com
Место жительства
Неизвестно
Federal Way, Washington 98063, USA
Смерть
?.10.1969
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