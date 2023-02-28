Grinberg Semen (Samuil) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиGrinberg Semen (Samuil)

Grinberg Semen (Samuil)

avatar

Место рождения

Кишинёв, Муниципий Кишинёв

Дата рождения

1912

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

До 1869 г.р.

Мать

1879 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

АФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1912

Отец: Grinberg Velvel

Мать: Grinberg Chaya Sura

Кишинёв, Муниципий Кишинёв
Рождение ребёнка
1948

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Grinberg Klara

Рождение ребёнка
1953

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Grinberg Klara

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close