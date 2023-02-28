Grinberg Semen (Samuil)
Место рождения
Дата рождения1912
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1912
Отец: Grinberg Velvel
Мать: Grinberg Chaya Sura
Рождение ребёнка
1948
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Grinberg Klara
Рождение ребёнка
1953
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Grinberg Klara
Смерть
Неизвестно