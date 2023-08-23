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Лаврухин Степан Лаврентьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1837

Дата смерти

04.06.1887

Пол

Мужской

Добавил:

MC
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1837

Отец: Лаврухин ?

Мать: ?

Рождение ребёнка
1859

Сын: Лаврухин Иван Степанович

Мать ребёнка: Лаврухина Анастасия Ивановна

Рождение ребёнка
Около 1870

Дочь: Голубенцева Елизавета Степановна

Мать ребёнка: Лаврухина Анастасия Ивановна

Рождение ребёнка
Около 1875

Сын: Лаврухин Василий Степанович

Мать ребёнка: Лаврухина Анастасия Ивановна

Рождение ребёнка
02.01.1882

Дочь: Домника Степановна

Мать ребёнка: Лаврухина Анастасия Ивановна

Рождение ребёнка
21.03.1884

Дочь: Чухутина Матрона Степановна

Мать ребёнка: Лаврухина Анастасия Ивановна

Камское Устье, Камско-Устьинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
04.06.1887
от простуды: 50 лет
Похороны
06.06.1887
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