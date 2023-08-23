Лаврухин Степан Лаврентьевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1837
Дата смерти04.06.1887
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1837
Отец: Лаврухин ?
Мать: ?
Рождение ребёнка
1859
Мать ребёнка: Лаврухина Анастасия Ивановна
Рождение ребёнка
Около 1870
Дочь: Голубенцева Елизавета Степановна
Мать ребёнка: Лаврухина Анастасия Ивановна
Рождение ребёнка
Около 1875
Сын: Лаврухин Василий Степанович
Мать ребёнка: Лаврухина Анастасия Ивановна
Рождение ребёнка
02.01.1882
Дочь: Домника Степановна
Мать ребёнка: Лаврухина Анастасия Ивановна
Рождение ребёнка
21.03.1884
Дочь: Чухутина Матрона Степановна
Мать ребёнка: Лаврухина Анастасия Ивановна
Камское Устье, Камско-Устьинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
04.06.1887
от простуды: 50 лет
Похороны
06.06.1887