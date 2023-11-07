Ефанов Иван Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ефанов Иван Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1878

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1878

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
02.02.1901

Дочь: Ефанова Варвара Ивановна

Мать ребёнка: Ефанова Ксения Дорофеевна

Кишкино
Рождение ребёнка
27.10.1913

Дочь: Ефанов Параскева Иванрвна

Мать ребёнка: Ефанова Ксения Дорофеевна

Смерть
Неизвестно
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