Ефанов Иван Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1878
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1878
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
02.02.1901
Дочь: Ефанова Варвара Ивановна
Мать ребёнка: Ефанова Ксения Дорофеевна
Кишкино
Рождение ребёнка
27.10.1913
Дочь: Ефанов Параскева Иванрвна
Мать ребёнка: Ефанова Ксения Дорофеевна
Смерть
Неизвестно