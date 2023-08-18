Розенберг Варвара Федоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Розенберг Варвара Федоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ЕС
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
07.10.1886 ст.

Сын: Розенберг Павел Густавович

Отец ребёнка: Розенберг Густав Иванович

Тамбовская губерния, Моршанский уезд, Салтыковская волость, село Салтыково (Благовещенское)
Смерть
Неизвестно
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