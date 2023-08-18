Розенберг Варвара Федоровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
07.10.1886 ст.
Сын: Розенберг Павел Густавович
Отец ребёнка: Розенберг Густав Иванович
Тамбовская губерния, Моршанский уезд, Салтыковская волость, село Салтыково (Благовещенское)
Смерть
Неизвестно