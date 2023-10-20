Екатерина Антоновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Екатерина Антоновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1835

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1831 г.р.

Дети

Добавил:

ЕЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1835

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1853

Сын: Никифор Андреевич

Отец ребёнка: Андрей Минович

Рождение ребёнка
1858

Дочь: Гликерия Антоновна

Отец ребёнка: Андрей Минович

Рождение ребёнка
1872

Сын: Димитрий Андреевич

Отец ребёнка: Андрей Минович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Андрей Минович

Смерть
Неизвестно
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