Екатерина Антоновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1835
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1835
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1853
Сын: Никифор Андреевич
Отец ребёнка: Андрей Минович
Рождение ребёнка
1858
Дочь: Гликерия Антоновна
Отец ребёнка: Андрей Минович
Рождение ребёнка
1872
Сын: Димитрий Андреевич
Отец ребёнка: Андрей Минович
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Андрей Минович
Смерть
Неизвестно