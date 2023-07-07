(Кудряшова) Варвара
Место рожденияНе указано
Дата рождения02.12.1906
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
ДетиНе указаны
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Место
Комментарий
Рождение
02.12.1906
Отец: Кудряшов Симеон
Мать: Кудряшова Екатерина
крещена 02 декабря 1906 года в Благовещенской церкви села Скоробогатово. Восприемники: деревни Лежепердово крестьянин Иаков Романов Пеплов и крестьянская девица Ольга Иосифовна Кудряшова. Крестили: св... Показать все
Смерть
Неизвестно