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(Кудряшова) Варвара

Место рождения

Не указано

Дата рождения

02.12.1906

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.12.1906

Отец: Кудряшов Симеон

Мать: Кудряшова Екатерина

крещена 02 декабря 1906 года в Благовещенской церкви села Скоробогатово. Восприемники: деревни Лежепердово крестьянин Иаков Романов Пеплов и крестьянская девица Ольга Иосифовна Кудряшова. Крестили: св... Показать все
Смерть
Неизвестно