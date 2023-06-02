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Асланова Надежда Геннадьевна
Асланова Надежда Геннадьевна
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
14.07.1969
Пол
Женский
Отец
Асланов Геннадий Артёмович
1935 г.р.
Мать
Литвиненко Надежда Илларионовна
1935 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ВГ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.07.1969
Отец:
Асланов Геннадий Артёмович
Мать:
Литвиненко Надежда Илларионовна
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