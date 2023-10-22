Зот Симонов
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1769 ст.
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1769 ст.
Отец: Симан (Симон) Артемьев
Мать: не указана
200-17-70-4об-5
Рождение ребёнка
Около 1793 ст.
Сын: Мемнон Зотов
Мать ребёнка: не указана
в 5й РС по ошибке записан Мелентий 200-17-70-4об-5
Рождение ребёнка
Около 1797 ст.
Сын: Максим Зотов
Мать ребёнка: не указана
200-17-70-5об-6