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Зот Симонов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1769 ст.

Пол

Мужской

Отец

Около 1747 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Около 1793 г.р.
Около 1797 г.р.

Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1769 ст.

Отец: Симан (Симон) Артемьев

Мать: не указана

200-17-70-4об-5
Рождение ребёнка
Около 1793 ст.

Сын: Мемнон Зотов

Мать ребёнка: не указана

в 5й РС по ошибке записан Мелентий 200-17-70-4об-5
Рождение ребёнка
Около 1797 ст.

Сын: Максим Зотов

Мать ребёнка: не указана

200-17-70-5об-6
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