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Коноплева Надежда Алексеевна
Коноплева Надежда Алексеевна
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Место рождения
Пермас
, Никольский муниципальный район, Вологодская область
Дата рождения
03.07.2001
Пол
Женский
Отец
Коноплев Алексей Михайлович
1975 г.р.
Мать
Коноплева (Нестерова) Анна Николаевна
1981 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
НК
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.07.2001
Отец:
Коноплев Алексей Михайлович
Мать:
Коноплева Анна Николаевна
Пермас
, Никольский муниципальный район, Вологодская область
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