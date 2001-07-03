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Коноплева Надежда Алексеевна

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Место рождения

Пермас, Никольский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

03.07.2001

Пол

Женский

Добавил:

НК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.07.2001

Отец: Коноплев Алексей Михайлович

Мать: Коноплева Анна Николаевна

Пермас, Никольский муниципальный район, Вологодская область