Акилина Егорова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Акилина Егорова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

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Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
07.06.1803 ст.

Сын: Петр Герасимов

Отец ребёнка: Герасим Евфимов

Патрушино, Псковский уезд, Псковская губерния
Вотчины помещика Матфеева Иродиона Мурина деревни Патрушина у крестьянина Герасима Евфимова с женой его Акилиною Егоровою родились в двойнах. Им же имя наречено сын Петр и дочь Акилина. Крещены 8-го д... Показать все
Рождение ребёнка
07.06.1803 ст.

Дочь: Акилина Герасимова

Отец ребёнка: Герасим Евфимов

Патрушино, Псковский уезд, Псковская губерния
Вотчины помещика Матфеева Иродиона Мурина деревни Патрушина у крестьянина Герасима Евфимова с женой его Акилиною Егоровою родились в двойнах. Им же имя наречено сын Петр и дочь Акилина. Крещены 8-го д... Показать все
Смерть
Неизвестно